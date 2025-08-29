Dónde donar sangre segura en septiembre en Córdoba

El Ministerio de Salud de Córdoba dio a conocer el cronograma de colectas externas de sangre para el mes de septiembre, en distintos puntos de la Capital y el interior provincial. La sangre recolectada se destina a cirugías, partos, trasplantes, accidentes y diversas atenciones médicas.

El Banco de Sangre, ubicado en el ex Hospital San Roque (Rosario de Santa Fe 374), funciona todo el año con turnos previos solicitados al WhatsApp 351-2480189, de 8 a 13. También se puede concurrir a los servicios de hemoterapia en hospitales regionales de localidades como Villa María, Río Cuarto, San Francisco, Cruz del Eje, Mina Clavero, Villa Dolores, Bell Ville y Jesús María, entre otras.

Cronograma de colectas de septiembre

3/9 – Ticino, Centro de Salud Municipal (9 h).

5/9 – Hospital Materno Neonatal (8 h).

6/9 – Luque, Sociedad Italiana (9 h).

9 y 10/9 – Polo Laboral, Córdoba Capital (8 h).

12/9 – Hospital Materno Neonatal (8 h).

13/9 – Jesús María, Cuartel de Bomberos (8:30 h).

16/9 – Cabildo Histórico de Córdoba (9 h).

17/9 – Maternidad Provincial (8 h).

19/9 – Hospital Materno Neonatal (8 h).

20/9 – Banco de Sangre, ex Hospital San Roque (7:30 h).

24/9 – Tarjeta Naranja (8 h).

25/9 – La Calera, Hospital Materno Infantil (8:30 h).

26/9 – Hospital Materno Neonatal (8 h).

27/9 – Villa Carlos Paz, Hospital Sayago (8:30 h).

Requisitos básicos

Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirse saludable, concurrir con documento y haber descansado al menos seis horas. Se recomienda desayuno liviano con infusiones azucaradas, evitando lácteos y grasas.

Donación de médula ósea

El Ecodaic recordó que quienes deseen inscribirse como donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (médula ósea) pueden hacerlo en los 14 Centros de Captación habilitados en la provincia.