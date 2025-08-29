El DUAR capacitó a estudiantes en primeros auxilios y RCP

Alumnos de la Escuela Especial Rosa Gómez de Mellina de Embalse y de los IPEM 252 Anexo Amboy y Anexo Quillinzo participaron los días 20, 26 y 27 de agosto de capacitaciones brindadas por el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR).

Durante las jornadas, tanto estudiantes como docentes recibieron instrucción en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y maniobras de desobstrucción de la vía aérea (OVACE). Las actividades incluyeron prácticas integradoras y dinámicas que permitieron a los participantes adquirir herramientas para responder de manera inmediata ante situaciones críticas.

Desde el DUAR destacaron que estas iniciativas fortalecen la cultura de la prevención y el compromiso con la formación de comunidades educativas preparadas frente a emergencias, reforzando además los lazos con la sociedad.