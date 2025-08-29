La Cumbre: forman promotores en prevención de adicciones

La Cumbre. Desde el municipio de La Cumbre que lidera el intendente Pablo Alicio, señalaron que todavía se puede participar del Curso de Promotores Territoriales en Prevención de Adicciones.

Esta formación basada en el modelo del Programa de Prevención Territorial (PPP) implementado desde 2022 por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia de Córdoba, tiene por objeto brindar herramientas enfocadas en la promoción de la salud y la prevención del consumo de sustancias a nuestros vecinos y vecinas, referentes comunitarios e institucionales de La Cumbre; así como también favorecer la accesibilidad a los dispositivos de prevención y asistencia en adicciones.

La capacitación es abierta a la comunidad, totalmente gratuita, presencial, con cupos limitados y certificación y consta de cinco (5) encuentros presenciales, todos ellos en Sala Caraffa (Pje Tassano 55. La Cumbre).

Más información, llamando al teléfono al 3548 452005.