La Falda. La Municipalidad de La Falda, a través de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC), comparte información relevante sobre la problemática de "Jueves de Apuestas Online en adolescentes".

"Además, brindamos algunas sugerencias a los padres y madres para abordar y prevenir este problema que cada día va en aumento”. resaltaron.

Por dudas o consultas sobre este tema, los interesados pueden dirigirse a la oficina de la RAAC (España Nº 884) o comunicarse al teléfono 3548590796.

