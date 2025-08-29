La planta cloacal de Laboulaye supera el 80% de avance en su construcción

El Gobierno de Córdoba avanza en la recta final de la construcción de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales en Laboulaye, cabecera del departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Con un 80 % de avance, los trabajos forman parte del Plan de Igualdad Territorial, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la población y acompañar el crecimiento urbano.

La inversión asciende a $4.295 millones y permitirá brindar un servicio integral de saneamiento a más de 25 mil vecinos. El subsecretario de Infraestructura de Saneamiento, José Chicala, destacó que la obra “responderá a las necesidades de las próximas dos décadas y contará con posibilidad de ampliación en el futuro”.

El proyecto incluye la construcción de una planta depuradora totalmente nueva, una estación de bombeo y 925 metros de cañería de impulsión. Además, se ejecuta la descarga al Canal Norte Laboulaye y distintas intervenciones complementarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema cloacal.