La UPC amplía su alcance con una nueva sede en Las Varillas

En un acto encabezado por la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), Julia Oliva Cúneo; el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; y el intendente Mauro Daniele, se concretó la incorporación de la Escuela Normal Dalmacio Vélez Sarsfield a la órbita de la UPC.

La medida, enmarcada en el Programa UPC Federal, busca ampliar la oferta universitaria en el interior, favoreciendo el desarrollo productivo, educativo, social y cultural de la región. “Estamos expandiendo el alcance de la Universidad Provincial, que estaba limitada a la ciudad de Córdoba. Con esta firma cumplimos con la apertura de una nueva sede regional, de un total de 14 comprometidas”, expresó Oliva Cúneo.

El convenio coincide con la construcción de la sede regional de la UPC en Las Varillas, iniciada en febrero con la presencia del gobernador Martín Llaryora y que ya lleva un 30 % de avance. La rectora destacó que el traspaso de la Escuela Normal abre “una red solidaria de transformación curricular” con horizonte en la ampliación del acceso a la educación superior y en la jerarquización del trabajo docente.

En esa línea, Ferreyra señaló: “Estos acuerdos muestran que Córdoba tiene una mejor educación. En 10 años veremos los frutos de esta universidad, con egresados que deciden quedarse en Las Varillas para contribuir al desarrollo local y regional”.

Del acto participaron autoridades de la UPC, la directora de la Escuela Normal, Paola Bertorello, y la secretaria general de Nivel Superior de UEPC, Graciela Chiacchiera. Además, se ratificó con la UEPC el resguardo de los derechos laborales docentes, garantizando la continuidad de las condiciones de trabajo bajo la órbita universitaria.