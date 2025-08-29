Lanzan área para combatir delitos digitales en la provincia

Quedó inaugurada en Córdoba la Dirección de Lucha Contra el Cibercrimen, un área que tendrá como misión la prevención e investigación de delitos digitales. Entre los ejes de trabajo se incluyen fraudes electrónicos, robo de identidad, ciberacoso y ataques contra sistemas informáticos.

Durante la ceremonia en el Salón Azul, el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti, destacó la importancia de contar con esta unidad en un contexto donde “el crimen también se digitaliza”.

El acto contó con la presencia del jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el fiscal federal Maximiliano Hairabedián; miembros del Estado Mayor Policial y representantes del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, entre otras autoridades.