El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, participó de la Expo Parques Industriales 2025, un encuentro que reunió a intendentes de distintas localidades para compartir experiencias y debatir sobre infraestructura productiva.

El evento puso el foco en la eficiencia energética, la economía circular y la innovación como ejes estratégicos para el desarrollo industrial sostenible.

En su discurso, Passerini resaltó: “En Córdoba hay un ecosistema emprendedor y una enorme oportunidad porque tenemos un gobierno provincial y gobiernos municipales de todos los partidos políticos que nos sentamos en la misma mesa y tiramos para el mismo lado”.