Universitarios debatieron en un simulacro parlamentario en la Legislatura

En la Legislatura de Córdoba se desarrolló este viernes un nuevo simulacro parlamentario organizado por la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNC. En la actividad, más de 70 estudiantes de entre 18 y 25 años asumieron el rol de senadores nacionales y debatieron proyectos de ley en un ejercicio de formación política y ciudadana.

El modelo legislativo, que llegó a su cuarta edición, incluyó la discusión de dos temáticas centrales: la creación de un marco legal sobre el mercado de órganos y trasplantes, y la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La jornada contó con la participación de la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien sorprendió a los jóvenes en el recinto: “Con la crisis institucional y política que vive Argentina y el mundo, que en Córdoba se puedan dar estos lugares de debate es muy importante. No creo que todos los políticos son casta, ni que se cambia con menos política, sino con más política de Estado y más políticos capacitados y comprometidos como ustedes”, señaló.

Al inicio, los estudiantes fueron recibidos por la legisladora radical Brenda Austin, quien destacó la experiencia como una oportunidad para comprender la importancia del respeto, la empatía y la elaboración de argumentos en democracia. “No se trata de anular al otro por pensar distinto, sino de mejorar el nivel del debate público”, expresó.

El cierre estuvo a cargo del director General de Asuntos Institucionales, Carlos Baldo, quien entregó menciones a los participantes destacados.