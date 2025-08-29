Valle Hermoso: capacitan a funcionarios en la gestión pública

viernes, 29 de agosto de 2025 · 00:50

Valle Hermoso. El intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, anunció que se está trabajando en la firma de un convenio con el Instituto Federal de Gobierno para generar capacitaciones a los funcionarios y fomentar la gobernabilidad desde la gestión pública. 
El mencionado instituto pertenece a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba.
Los cursos que se gestionan buscan brindar asesoría y asistencia técnica.

