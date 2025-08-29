Valle Hermoso: capacitan a funcionarios en la gestión pública
Valle Hermoso. El intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, anunció que se está trabajando en la firma de un convenio con el Instituto Federal de Gobierno para generar capacitaciones a los funcionarios y fomentar la gobernabilidad desde la gestión pública.
El mencionado instituto pertenece a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba.
Los cursos que se gestionan buscan brindar asesoría y asistencia técnica.