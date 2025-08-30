La Escuela Superior de Policía celebró 64 años con música y reconocimientos

La Escuela Superior de Policía “Brigadier General Juan Bautista Bustos” conmemoró este viernes su 64° aniversario con una emotiva ceremonia que combinó música, danza y homenajes.

El acto incluyó la participación de un grupo de bailarines de folklore y cantantes, que dieron un marco artístico único a la celebración. Además, una aspirante a cadete de la Escuela de Suboficiales, junto al pianista de la Banda de Música de la institución, interpretaron una obra musical que emocionó a los presentes.

Durante la jornada, se entregaron reconocimientos al personal en mérito a su trayectoria dentro de la dependencia, en un gesto de valoración a la labor de quienes forman parte del centro de formación policial.

La ceremonia contó con la presencia del subjefe de Policía, Federico Cisnero; el director general de Recursos Humanos, Christian Murialdo; la jefa de la Escuela Superior, Gabriela Tolosa; docentes, familiares y demás autoridades.