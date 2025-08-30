La Legislatura reconoció la realización del Foro Nacional de Seguros en Córdoba

La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad un proyecto impulsado por la legisladora Patricia Botta, mediante el cual se expresó el beneplácito por la realización del Foro Nacional de Seguros, desarrollado el 28 de agosto en Córdoba capital.

El encuentro, organizado por la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Córdoba (Apas Córdoba), reunió a representantes de distintas provincias y se consolidó como una instancia clave para debatir tendencias, intercambiar experiencias y analizar los desafíos que enfrenta la actividad aseguradora en la actualidad.

Botta felicitó a los organizadores y destacó la importancia de estas instancias: “Nuestra sociedad necesita tener estas organizaciones que cumplen funciones muy importantes y colaboran con la vida de todos los ciudadanos de nuestra Argentina”.

Del Foro participaron Agustina Decarre, presidenta de la Federación Argentina de Productores de Seguros; Marcos Spaccesi, presidente de Apas; Daniel Assale, vicepresidente de la Federación; y Jorge Zotos, presidente del Centro Federal de Capacitación, entre otros invitados.

Por su parte, Decarre subrayó el valor del reconocimiento legislativo: “Es un orgullo para la Federación y para la Asociación de Productores de Córdoba esta recepción. Es muy importante generar espacios de vinculación público–privada, entendiendo la cantidad de productores y asesores en la provincia y en todo el país, contribuyendo al crecimiento económico”.

El Foro incluyó paneles sobre accidentología vial, seguros de vida y nuevas tecnologías aplicadas al sector. El cierre estuvo a cargo del economista Salvador Di Stefano, quien analizó el contexto actual del mercado y sus perspectivas.