Tras 40 años, buscan actualizar las leyes del trabajo social en Córdoba

En la Legislatura de Córdoba se presentaron dos proyectos de ley que buscan modernizar las normas que regulan el ejercicio profesional y la colegiación del trabajo social, vigentes desde 1985. La iniciativa es impulsada por los legisladores Matías Chamorro, Miguel Siciliano y Nadia Fernández, y cuenta con el respaldo del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia.

La propuesta incorpora los avances en materia de derechos humanos y sociales de las últimas décadas, y reconoce el papel central del trabajo social en áreas sensibles como la salud, la niñez, el género, las disidencias, la salud mental y el desarrollo comunitario.

Uno de los cambios clave es la federalización del Colegio de Profesionales, que pasará a contar con seis delegaciones en el interior provincial (Centro, Sur, Sudeste, Este, Norte y Noroeste). El objetivo es descentralizar la representación y fortalecer la organización profesional más allá de la capital.

El legislador Chamorro remarcó que “en tiempos donde se critica el rol del Estado y los derechos sociales, actualizar las leyes del trabajo social es una señal clara. Estas normas probablemente marquen el rumbo de la profesión para las próximas décadas”.

La presentación se realizó en el Auditorio de la Democracia de la Unicameral, en coincidencia con el 40° aniversario de la creación del Colegio de Profesionales. Estuvieron presentes autoridades del Colegio, la Universidad Nacional de Córdoba, funcionarios provinciales y referentes del área social.