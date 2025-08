El Centro de Idiomas Córdoba, con inscripciones abiertas hasta el 6 de agosto

El Centro de Idiomas Córdoba (CIC), un programa impulsado por la Agencia Córdoba Joven, continúa generando historias de formación y crecimiento personal en toda la provincia. Douglas de Oliveira Cavaleiro, gendarme de 30 años que reside en Colonia Caroya, es uno de los más de 60.000 jóvenes que ya aprovecharon esta propuesta para ampliar sus horizontes.

Douglas cursó los niveles 1 y 2 de portugués. “Me enteré del programa y me llamó la atención el curso de portugués porque ya tenía una base, y pensé que sería una buena forma de validar ese conocimiento”, relató.

Criado en la localidad misionera de Colonia Aurora, en la frontera con Brasil, Douglas creció hablando portugués en su casa. “Mi abuelo era brasileño. En casa se hablaba portugués y hasta los medios de comunicación que teníamos eran en portugués. A veces me costaba más el castellano que el portugués”, recordó entre risas.

Sin embargo, necesitaba perfeccionarse: “Yo hablaba bien, pero no sabía escribirlo. En el Nivel 1 aprendí mucho sobre la escritura y la pronunciación. El Nivel 2 profundizó todavía más: vimos combinaciones de letras, acentos y todo estuvo muy bien explicado por la profesora Marcia. La claridad con la que enseña es increíble, no necesité hacerle consultas porque todo me quedaba claro”.

La modalidad virtual del curso también fue un punto a favor: “Trabajo en Gendarmería, en la parte administrativa. Entonces aprovechaba a la noche, cuando estaba en casa, para ver las clases, leer los materiales y hacer los exámenes. El hecho de que sea autogestionado me permitió acomodar todo a mis horarios”.

Más allá de la formación, lo aprendido ya comenzó a impactar en su vida diaria. “En mi trabajo es clave. Muchas veces vienen personas de Brasil a hacer trámites o a pedir ayuda. Me ha tocado traducir o explicar cosas que mis compañeros no podían, y eso me dio más herramientas para desenvolverme mejor”.

Douglas también valoró el aspecto emocional y familiar del aprendizaje: “Para mí fue una manera de reconectar con mis raíces, con mi historia familiar. Poder compartir el idioma con mi hijo y mi señora también es algo que no tiene precio”.

Por eso, su mensaje es claro: “Le recomiendo el curso a todos los jóvenes. Aprender un idioma te abre puertas. Te enseña desde lo básico, como saludar, hasta cómo hacer una consulta si viajas. Y todo es gratuito. No se van a arrepentir”.



Sobre las inscripciones

Las inscripciones para cursar el Nivel 2 están abiertas hasta el 6 de agosto a través de la plataforma Campus Córdoba. https://campuscordoba.cba.gov.ar/#page-event-list



Los requisitos para la inscripción son tener de 16 a 35 años, residir en la provincia de Córdoba, acceder a CiDi Nivel 2 y certificar la aprobación del Nivel 1 de el/los idioma/s escogido/s.



Los interesados se pueden inscribir a más de un idioma por ciclo, siempre y cuando certifiquen la aprobación del Nivel 1 de cada uno.