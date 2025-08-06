En el barrio los esperaban: la Defensoría llegó con escucha y respuestas

La iniciativa “Acá, la Defen Presente” sumó una nueva jornada de trabajo territorial en Córdoba. Esta vez, el equipo de la Defensoría del Pueblo se trasladó al barrio Nuestro Hogar III, donde atendieron consultas vecinales, recepcionaron reclamos y ofrecieron orientación gratuita sobre temas diversos.

Durante la jornada, los vecinos se acercaron con inquietudes vinculadas a segmentación energética, trámites migratorios, discapacidad, salud, orientación legal, uso de CIDI, boleto educativo, jubilaciones, pensiones y mediación comunitaria, entre otros temas cotidianos.

El organismo remarcó la importancia de estar presente en los barrios, escuchando cara a cara a los ciudadanos y gestionando sus necesidades. El programa continuará su recorrido por distintos sectores de la ciudad en las próximas semanas.