Alertas por WhatsApp y App: así se controlan los baldíos en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba continúa impulsando acciones para ordenar el ambiente urbano y prevenir focos de enfermedades. En ese marco, los vecinos pueden denunciar terrenos privados con acumulación de basura o malezas a través de la App Ciudadana o por WhatsApp al 351-6100517.

Estas denuncias permiten detectar situaciones de riesgo sanitario y activar un protocolo de intervención. Tras el reporte, Promotores de Convivencia realizan una inspección en el lugar para valorar el estado del terreno y clasificar el nivel de riesgo como bajo, medio o alto.

Los propietarios son intimados a realizar las tareas de limpieza. En los casos en que no lo hacen, interviene la Unidad de Riesgo Sanitario de la Justicia Administrativa de Faltas, que ejecuta la limpieza y labra actas de infracción. Los titulares de los baldíos deben luego abonar los costos operativos y enfrentar multas, e incluso denuncias penales si se determina peligro de propagación de enfermedades.

Desde el inicio de los operativos, ya se retiraron más de 1100 toneladas de residuos acumulados en terrenos privados sin mantenimiento. En muchos casos, tras la intimación municipal, los propietarios respondieron con responsabilidad y limpiaron sus predios.

La estrategia busca integrar el trabajo de distintas áreas municipales y provinciales, y fortalecer la participación vecinal como herramienta para construir una ciudad más saludable.