Capilla del Monte: inscriben para el segundo llamado de las Becas Progresar

Capilla del Monte. El Municipio de Capilla del Monte anunció la apertura del segundo llamado de inscripciones para las Becas Progresar 2025, un programa nacional que tiene como objetivo principal promover la permanencia y finalización de estudios de jóvenes y adultos a través de un incentivo económico mensual.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Acción Social, las fechas habilitadas para la inscripción son:

Nivel Obligatorio (primaria y secundaria): del 4 de agosto al 1 de septiembre.

Nivel Superior (terciarios y universitarios): del 18 de agosto al 5 de septiembre.

Los requisitos para postularse incluyen tener al menos 16 años, contar con un perfil en la aplicación Mi Argentina, poseer un CBU o CVU a nombre del solicitante y tener los datos personales actualizados en ANSES.

Desde el municipio informaron que quienes lo deseen pueden completar el trámite de forma online en el sitio oficial del programa Progresar, o bien acercarse a la sede de la Secretaría de Acción Social (Mitre 416), donde se brinda orientación y asistencia personalizada.

“Esta política pública forma parte del compromiso del Municipio de Capilla del Monte por garantizar oportunidades educativas e inclusión para toda la comunidad”, destacaron desde la gestión local. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 570275.

