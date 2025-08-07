Charbonier ya tiene su bandera oficial

Charbonier. La Comuna de Charbonier presentó oficialmente su bandera institucional, un emblema que a partir de ahora representará la identidad y los valores de la comunidad. El diseño fue seleccionado mediante un concurso abierto y democrático, en el que participaron vecinos e instituciones del pueblo.

La propuesta elegida pertenece a Silvia Alfaro, vecina de la localidad, quien explicó el significado de cada uno de los elementos de la nueva insignia:

Celeste: representa el cielo limpio de Charbonier, el acceso al agua como recurso vital y la calma que caracteriza a su gente. También simboliza la conexión con la Bandera Nacional.

Blanco: alude a la paz, la integración social y el deseo de unidad ante los desafíos colectivos. Remite además a los colores de la bandera provincial.

Púrpura o violeta: evoca el esfuerzo colectivo, la dignidad, la sabiduría y el espíritu de superación de los habitantes.

Desde la Comuna destacaron la importancia de contar con un símbolo propio que fortalezca la identidad cultural y el sentido de pertenencia. “Esta bandera refleja quiénes somos y hacia dónde queremos ir como comunidad”, expresaron las autoridades locales.