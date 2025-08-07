“Cooperar para Incluir”: Córdoba fortalece el empleo para personas con discapacidad

La localidad de Devoto fue sede del primer encuentro “Cooperar para Incluir”, un evento interministerial organizado por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales y el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba. Con la participación de más de 120 asistentes de más de 20 cooperativas conformadas por personas con discapacidad de toda la provincia, este encuentro tuvo como objetivo promover la inclusión laboral y el desarrollo cooperativo.

La jornada reunió a productores, emprendedores y representantes de cooperativas, generando un espacio de intercambio de experiencias y ofreciendo asesoría técnica para mejorar las posibilidades de empleo para personas con discapacidad. El Gobierno de Córdoba reafirmó su compromiso de garantizar los derechos de todas las personas y crear condiciones para el acceso a trabajos dignos.

El ministro de Cooperativas, Gustavo Brandán, destacó la importancia de este tipo de proyectos: “Acompañamos y fortalecemos cada uno de estos proyectos, porque defendemos los derechos de las personas con discapacidad y apoyamos su inclusión laboral”, expresó. Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, subrayó la visión inclusiva del Gobierno provincial: “Estamos trabajando la discapacidad desde el lugar de la potencia, de lo que sí se puede hacer, y cómo incluir a más personas en proyectos productivos”.

La jornada también incluyó la inauguración del Salón de la Cooperativa Soy Vos, que pertenece al Grupo Cooperativo Devoto. Este salón recibió un aporte de $18.250.000 para la compra de maquinaria y tecnología, beneficiando la panificación y otras unidades productivas como el reciclaje y la recolección, ofreciendo así oportunidades laborales para adolescentes con discapacidad.

Durante el evento, participaron cooperativas de localidades como Carlos Paz, Amboy, La Falda, Villa María, Río Cuarto, Justiniano Posse y Anisacate, entre otras. Además, se contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, como el intendente de Devoto, Adrián Rinero, y el legislador provincial, Gustavo Tévez.

Este encuentro ratifica el compromiso de Córdoba con la inclusión social, el cooperativismo y la creación de oportunidades para personas con discapacidad, posicionando a la provincia como un modelo de políticas públicas innovadoras y de integración social.