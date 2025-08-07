Córdoba impulsa la innovación y la producción en la Expo Rural de Laboulaye

El Gobierno de Córdoba será uno de los protagonistas de la 10° Expo Rural de Laboulaye, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de agosto en el predio de la Sociedad Rural local. Esta nueva edición reunirá a productores, emprendedores, instituciones educativas y visitantes con el objetivo de compartir experiencias, promover el desarrollo regional y visibilizar la capacidad agroindustrial y agroalimentaria del sur provincial.

Entre las principales propuestas de la Provincia, se destaca la participación a través del programa “CBA Vidriera Productiva”, impulsado por el Ministerio de Bioagroindustria. A través de este programa, se acompañará a cinco emprendimientos del departamento Roque Sáenz Peña: Colmenares del Sur (San Joaquín), Ricuras (Serrano), Cerveza Artesanal (Melo) y Especias Manuco (Laboulaye).

Los asistentes podrán recorrer el patio de maquinarias, donde Industrias Fragar (Monte Maíz), Bombas Bol (La Francia), MSH Casillas (Matorrales) y Da Ros Premoldeados (Río Cuarto) exhibirán equipamiento de producción local.

Opciones de financiamiento

Además, el Banco de Córdoba presentará una oferta de líneas de crédito para el sector agropecuario, con financiación para insumos, equipamientos, maquinaria, infraestructura y la adquisición de animales reproductores, con plazos de hasta 48 meses.

Actividades para toda la familia

La Expo contará con una agenda variada de actividades científicas, educativas y recreativas. El Gobierno de Córdoba instalará un stand interactivo que incluirá una colmena de vidrio para acercar al público al mundo de la apicultura, destacando el rol de las abejas en los ecosistemas y la importancia de su cuidado.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) llevará una estación móvil con juegos interactivos y trivias para enseñar sobre datos meteorológicos y su impacto en la producción agropecuaria. Además, el auditorio será escenario de la exposición de los estudiantes de la Cooperativa Granjera y de Trabajo de Laboulaye, quienes compartirán su experiencia en el cultivo de especies nativas y el uso de plásticos reciclados en artesanías.

Innovación y conocimiento también estarán presentes, con la exposición de estudiantes de la Escuela Secundaria de Formación Profesional en Nuevas Tecnologías aplicadas al Agro, quienes presentarán su proyecto sobre aromáticas.

Con estas actividades y propuestas, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social del sur de la provincia, impulsando la innovación, la producción y el conocimiento en un sector clave de la economía local.