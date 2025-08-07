Córdoba reafirma su liderazgo industrial en la apertura del FIAC 2025

Este jueves quedó inaugurada oficialmente la séptima edición del Foro Internacional Automotriz Córdoba (FIAC), un evento de carácter estratégico que se realiza en el Centro de Convenciones Córdoba y se extenderá hasta este viernes. La apertura estuvo encabezada por el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini, acompañados por ministros provinciales, empresarios y referentes del sector automotor.

Organizado por el Cluster Automotriz y de Movilidad Sostenible de Córdoba (CLAUTO), el FIAC se posiciona como el evento B2B más importante de América del Sur en materia de networking, capacitación y articulación corporativa para la industria automotriz. En este marco, el gobernador Llaryora destacó el papel central de Córdoba en el desarrollo industrial del país y convocó a los empresarios a invertir en la provincia para potenciar el sector.

“Necesitamos inversiones en infraestructura y apoyo constante para que esta industria potente, diversa y generadora de empleo de alta calidad no desaparezca, sino que florezca. Y quiero que sepan que en Córdoba van a encontrar el lugar ideal para crecer”, afirmó el mandatario provincial durante su discurso. Además, subrayó la necesidad de sostener políticas de Estado que trasciendan los ciclos de gobierno y garanticen la continuidad de las estrategias productivas.

Por su parte, el intendente Passerini resaltó la importancia del trabajo conjunto entre los sectores público y privado como una política permanente en Córdoba. “Este foro es histórico para la ciudad y refleja el compromiso del Clúster, de la Agencia ProCórdoba y de todo el ecosistema productivo”, señaló.

Gerardo Acosta, presidente del CLAUTO, definió al evento como una “declaración de visión y de futuro” para la industria. “Hemos conformado el primer clúster automotriz del país, impulsando una industria más innovadora, sostenible y competitiva”, expresó.

Un foro clave para el desarrollo industrial

El FIAC es reconocido como el espacio de articulación público-privada más relevante dentro del calendario automotriz argentino. El programa incluye paneles con referentes nacionales e internacionales, rondas de negocios, stands interactivos y exposiciones temáticas, junto con espacios de networking estratégico.

Los principales ejes temáticos abordan movilidad global, sustentabilidad, competitividad industrial, producción de autopartes, formación de talento, transformación digital, transición energética y desarrollo federal.

Participan empresas terminales como Stellantis, Renault, Iveco y Agrale, junto a autopartistas destacados y firmas relacionadas como EPEC, universidades, cámaras empresariales y organismos públicos.

Reunión con CEOs de terminales automotrices

En el marco del Foro, el gobernador Llaryora mantuvo un encuentro con los CEOs de las principales terminales automotrices presentes, con el objetivo de analizar la situación actual del sector, fomentar nuevas inversiones y consolidar a Córdoba como un polo industrial competitivo a nivel nacional e internacional.

Del acto también participaron los ministros Guillermo Acosta (Economía y Gestión Pública), Laura Jure (Desarrollo Social y Promoción del Empleo), Pedro Dellarossa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica), Daniel Pastore (Vinculación Comunitaria), junto al presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, entre otros funcionarios, empresarios y representantes del sector.