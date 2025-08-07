Huerta Grande: presentaron el nuevo equipamiento para el Centro de Salud Benito Soria

Huerta Grande. Ayer en horas de la mañana, en el Centro de Salud Benito Soria de Huerta Grande, se realizó la presentación de dos equipos fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de la atención médica: un electrocardiógrafo y un carro de paro cardíaco con desfibrilador automático. A esto se le suma la puesta en funcionamiento del ecógrafo que semanas atrás donó OSPEDYC.

“Estas incorporaciones representan un gran avance para seguir cuidando la salud de nuestra comunidad con mayor calidad y rapidez ante situaciones de emergencia”, señalaron desde el municipio.

El intendente Germán Corazza y el subsecretario general de Salud, Dr. Marcelo Díaz, hicieron la presentación oficial de los equipos.

Además, estuvieron presentes en el acto miembros del DEM, miembros del Tribunal de Cuentas, coordinadores y directores de área del municipio, público en general y periodistas.