Llaryora destacó la unión del sector automotor en la convención regional de ACARA

En el marco del Foro Internacional Automotriz Córdoba (FIAC), el gobernador Martín Llaryora formó parte de una mesa de trabajo organizada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que convocó a titulares de concesionarios cordobeses y autoridades del sector.

Durante el encuentro, se analizaron los principales desafíos que enfrenta la cadena de comercialización, el contexto político y económico actual, y la necesidad de construir una agenda común que fortalezca el ecosistema automotriz provincial.

“En Córdoba tenemos una visión clara: sin industria no hay futuro. Por eso, desde hace muchos años defendemos la industria nacional, en especial a la automotriz y al sector autopartista. Somos un polo de conocimiento, con historia y con capacidades que debemos potenciar”, señaló Llaryora, quien además agradeció la presencia y el compromiso de los concesionarios presentes.

La actividad se llevó a cabo en el complejo Ferial, en el marco de la sexta Convención Regional de ACARA, que se desarrolló bajo el lema “Reconvirtiendo el negocio: oportunidades en un mercado en evolución”. El evento reunió durante dos jornadas a referentes de concesionarios de autos, motos y maquinaria agrícola de toda la provincia.

Como parte de la agenda, se realizaron workshops temáticos sobre mercado automotriz y maquinaria agrícola, novedades registrales, impositivas y legales, defensa del consumidor, aplicación de inteligencia artificial en ventas, storytelling comercial, planes de ahorro y formación de equipos de alto rendimiento, entre otros. También se montaron stands tecnológicos y se ofreció una charla motivacional a cargo de Rubén Magnano.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia federal de ACARA para acercar la institución a los concesionarios de todo el país y promover espacios de formación, intercambio y articulación sectorial.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, valoró la convocatoria y destacó: “Escuchar a un gobernador hablar de la cadena de valor y reunir a todos los actores para empujar en la misma dirección es lo que Argentina necesita. Córdoba está marcando el camino, buscando permanentemente el nexo entre lo público y lo privado”.

Por su parte, Sebastián Parra, presidente de la Cámara de Comercio, agradeció el respaldo del Gobierno provincial y afirmó: “Todos los concesionarios nos unimos para reforzar nuestra gestión en Córdoba. Potenciar nuestro trabajo y nuestros empleos nos llena de orgullo”.