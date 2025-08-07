Los Cocos se prepara para la Feria del Libro 2025
Los Cocos. En el marco de la Primera Feria del Libro de Los Cocos, que llevará por título "Universo de Papel", se desarrollará una propuesta literaria única y con perspectiva de género: la creación colectiva del Oráculo de Los Cocos, una experiencia de escritura intuitiva y compartida, especialmente pensada para mujeres.
La actividad tendrá lugar el jueves 14 de agosto a las 15:00 horas, en el Museo La Loma, y estará coordinada por la escritora Paula Pizzano. Se trata de un taller abierto de expresión literaria, donde las participantes podrán escribir mensajes, frases o poemas breves que formarán parte de un oráculo simbólico y comunitario, reflejando la diversidad de voces y miradas femeninas.
“Vení a crear, compartir y sembrar palabras. Tu voz es parte de esta historia”, es la consigna que invita a mujeres de todas las edades a participar de esta experiencia sensible y transformadora. El objetivo es crear un espacio colectivo de inspiración, memoria y palabra viva, desde la perspectiva de las mujeres.
Esta iniciativa forma parte de la grilla de actividades de la Feria del Libro “Universo de Papel”, un evento que busca consolidar a Los Cocos como un nuevo referente cultural en el norte del Valle de Punilla. La jornada cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Los Cocos y el área de Cultura, que invitan a toda la comunidad a acompañar este acontecimiento literario sin precedentes en la localidad.