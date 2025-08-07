Preinscriben para un Taller de Orientación Laboral en La Falda
La Falda. La Municipalidad de La Falda a través de la Oficina de Empleo comunica que se encuentra abierta la preinscripción para participar del Taller de Orientación Laboral que iniciará el lunes 1 de septiembre.
Las características del mismo serán: modalidad presencial, otorga ayuda económica, Duración: 8 encuentros, 25 cupos disponibles.
Requisitos
-Mayor 18 años, desocupado o informal
-Postulación asistiendo a la oficina de empleo o a través del Portal de Empleo (portalempleo.gob.ar)
-Vacante se confirmara por el programa Fomentar
-Residencia en La Falda, Huerta Grande o Villa Giardino
Inscripciones hasta el 24 de septiembre próximo.
Para consultas e inscripciones dirigirse a Oficina de Empleo, Auditorio Carlos Gardel en Avda. España 500- La Falda.
Consultas horario: 9 a 13 horas al número 3548-561477.