Preinscriben para un Taller de Orientación Laboral en La Falda

La Falda. La Municipalidad de La Falda a través de la Oficina de Empleo comunica que se encuentra abierta la preinscripción para participar del Taller de Orientación Laboral que iniciará el lunes 1 de septiembre.

Las características del mismo serán: modalidad presencial, otorga ayuda económica, Duración: 8 encuentros, 25 cupos disponibles.



Requisitos

-Mayor 18 años, desocupado o informal

-Postulación asistiendo a la oficina de empleo o a través del Portal de Empleo (portalempleo.gob.ar)

-Vacante se confirmara por el programa Fomentar

-Residencia en La Falda, Huerta Grande o Villa Giardino

Inscripciones hasta el 24 de septiembre próximo.

Para consultas e inscripciones dirigirse a Oficina de Empleo, Auditorio Carlos Gardel en Avda. España 500- La Falda.

Consultas horario: 9 a 13 horas al número 3548-561477.