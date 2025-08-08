Bialet Massé celebrará el Día de la Niñez con música, juegos y sorpresas

Bialet Massé. Con motivo del Día de la Niñez, la Municipalidad de Bialet Massé ha organizado una jornada llena de alegría, espectáculos y diversión para los más chicos. El evento tendrá lugar el domingo 10 de agosto a las 14:00 horas en la intersección de Av. General Paz y Malvinas Argentinas.

La celebración contará con la participación especial del grupo infantil "Sofy", que traerá música y color al escenario con sus personajes animados y canciones para toda la familia. También se presentará el elenco de "Arte en Danza" de Cosquín, con un show temático que promete encantar a grandes y chicos por igual.

Además del show en vivo, el evento incluirá juegos, sorteos y muchas sorpresas más, todo pensado para ofrecer una tarde inolvidable a las niñas y niños de la comunidad.

Desde la gestión municipal remarcaron que esta iniciativa busca fortalecer los lazos comunitarios, promover el derecho al juego y ofrecer un espacio de encuentro para las familias de Bialet Massé y alrededores.

La entrada es libre y gratuita, y se recomienda asistir con tiempo para disfrutar de todas las actividades.

