Capilla del Monte fue sede de una jornada educativa sobre el cuidado del agua

Capilla del Monte. En el marco del programa provincial ambiental “Guardianes de Cuencas” y del programa municipal “Escuelas Sustentables”, se llevó a cabo una jornada educativa organizada de manera conjunta entre el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Capilla del Monte.

La actividad estuvo destinada a estudiantes de 5° y 6° año de escuelas secundarias de la localidad, y tuvo como eje principal la figura de los "Guardianes de la Cuenca", con el objetivo de concientizar sobre la importancia del cuidado del recurso agua y la preservación de los ecosistemas hídricos locales.

Durante la jornada, los estudiantes participaron en charlas, dinámicas educativas y presentaciones enfocadas en el funcionamiento de las cuencas hidrográficas, el impacto del cambio climático y las acciones necesarias para su protección desde una mirada comunitaria. También se trabajó sobre la relación directa entre el consumo responsable del agua y la sostenibilidad ambiental.

El intendente capillense Fabricio Díaz destacó la importancia de acercar este tipo de iniciativas a los jóvenes: "Tenemos la responsabilidad de generar conciencia ambiental en las nuevas generaciones. El cuidado del agua es una prioridad para Capilla del Monte y para toda la región", expresó durante su participación en el encuentro.

La jornada contó además con la presencia de autoridades provinciales, como el secretario de Ambiente Federico García, la directora de Educación Ambiental Soledad Flores, la autoridad de cuenca Dardo Iturria, docentes y equipos técnicos, quienes valoraron el entusiasmo y compromiso demostrado por los estudiantes en cada actividad.

Con propuestas como esta, el programa Escuelas Sustentables continúa consolidándose como una herramienta fundamental para fortalecer la educación ambiental y fomentar el protagonismo juvenil en la construcción de comunidades más resilientes y comprometidas con el entorno.