Defensoría del Pueblo lanza la Semana de las Juventudes con propuestas para estudiantes

Desde hace ocho años, la Defensoría del Pueblo de la Provincia impulsa la Semana de las Juventudes, un ciclo pensado por y para jóvenes que fomenta la reflexión, el pensamiento crítico y la expresión artística. Este año, las actividades se desarrollarán entre el 12 y el 21 de agosto, con la participación de estudiantes secundarios de la capital y el interior provincial.

A través del Programa Pasantías y Prácticas, y con la participación de las áreas de Prevención de Adicciones e Inclusión Social, se llevarán adelante cuatro jornadas que invitarán a los jóvenes a conectarse consigo mismos y con sus pares mediante propuestas lúdicas, reflexivas y creativas.

El martes 12 de agosto se abrirá el ciclo con las Mini Conferencias estilo TED, donde los participantes expondrán sobre temas de su interés, tras un proceso de formación coordinado por Clubes TED Ed (TEDx Córdoba).

El miércoles 13, el Foro de Jóvenes: Políticas Públicas y Juventudes reunirá a más de 100 estudiantes para debatir y proponer soluciones en tres ejes: salud, educación y tecnología/redes sociales.

La tercera propuesta será el taller Creando Puentes de Comunicación. La Lengua de Señas como herramienta de accesibilidad, que ofrecerá una primera aproximación a esta lengua como herramienta inclusiva.

La semana culminará el jueves 21 de agosto con Viví Arte Joven, un encuentro intercolegial de música, danza, teatro, poesía, cine, pintura y fotografía, pensado para que los jóvenes artistas muestren su talento.

El Defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, destacó que la iniciativa busca visibilizar las potencialidades de las juventudes, escuchando sus voces y valorando sus talentos: “No nos centramos sólo en las problemáticas que los afectan, sino en su capacidad para proponer y construir”.