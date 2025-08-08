El 12 de agosto se presenta “Múltiple Joyce. Una novela dibujada”

El próximo martes 12 de agosto a las 19 en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375), se presentará Múltiple Joyce. Una novela dibujada, de José Luis Pizzi, bajo el sello de Editorial Abrazos.

La actividad forma parte del anticipo del ciclo Córdoba Mata y contará con la participación de los escritores Fernando López y Daniel Canuti, quienes dialogarán con el autor.

Pizzi, escritor y gestor cultural nacido en Ingeniero Huergo y radicado en Berlín, es impulsor de la iniciativa literaria Salón Berlinés, escritor de ficciones y miembro del grupo literario Los Unbekannte. Con Múltiple Joyce… concluye la trilogía iniciada con El abogado y El actor, también publicadas por Abrazos.

Editorial Abrazos, con sede en Stuttgart (Alemania) y Córdoba (Argentina), publica desde 1999 libros sobre tango y literatura argentina en varios idiomas. Su responsable, Daniel Canuti, también será parte del encuentro.

Organizan: Editorial Abrazos, Salón Berlinés, Córdoba Mata, Biblioteca Córdoba y sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional.

La entrada es libre y gratuita.