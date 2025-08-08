Huerta Grande abrió el rincón de los niños

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
viernes, 8 de agosto de 2025 · 01:02

Huerta Grande. El municipio de Huerta Grande invitó a los vecinos a compartir el "rincón de los niños". 
"Te invitamos a compartir un encuentro mágico con cuentos, juegos, canciones y muchas historias para crear. Todos los sábados de agosto y septiembre desde las 15 horas”, señala el texto. 
El evento se realizará en la Plaza de Los Niños, ubicada en Hipólito Irigoyen esquina Espora. "Ideal para niños de 3 a 8 años. Traer cartuchera con tijera, lápices y plasticola”, destacaron.

Comentarios