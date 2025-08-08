In Pulso Startup: el plan provincial para activar el talento local

Con una primera jornada que reunió a más de 150 alumnos en General Cabrera, la Agencia Córdoba Innovar y Emprender puso en marcha el programa In Pulso Startup, una iniciativa de formación itinerante destinada a promover el emprendedurismo y el pensamiento innovador en el interior provincial.

El objetivo es acercar a jóvenes, estudiantes y personas con ideas de negocio al mundo de las startups, ofreciendo herramientas clave para transformar proyectos en realidades concretas. La propuesta combina charlas, dinámicas participativas y espacios de vinculación con el ecosistema emprendedor de Córdoba.

Manuel Ron, presidente de la Agencia, destacó que el programa apunta a “fomentar el nacimiento de startups en las distintas poblaciones del interior, dejando en estas comunidades la semilla del emprendimiento y la innovación”. Añadió que, siguiendo la visión del gobernador Martín Llaryora, se busca un desarrollo “verdaderamente federal, donde cada rincón de Córdoba pueda generar oportunidades a partir de su talento y creatividad”.

El recorrido de In Pulso continuará por Deán Funes, Laboulaye y Cruz del Eje, con proyección a otras localidades a lo largo del año. En cada destino, la Agencia trabaja con actores locales para facilitar el aprendizaje, el intercambio y la articulación con el sector productivo.

El intendente de General Cabrera, Guillermo Cavigliasso, resaltó que estas iniciativas “renuevan el entusiasmo y transmiten un mensaje claro: desde el interior también podemos hacer grandes cosas”. Por su parte, la docente Soledad Delgado subrayó la importancia de “motivar a los estudiantes a pensar el emprendedurismo como una opción real para su futuro”.