La Cumbre: comienza hoy el Programa de Capacitación "Impulsá"
La Cumbre. El municipio de La Cumbre invitó a ser parte de “Impulsá”, el Programa de Capacitación en Economía Circular Textil desarrollado por la Secretaría de Economía Circular y Empleo Verde del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia de Córdoba junto a Hilanda.
El programa comenzará hoy viernes 8 de agosto, de 15 a 17 hs en Sarratea y Castro Barros (barrio Sintonía).
"Vamos a aprender juntas a fabricar productos textiles y a usar herramientas para emprender en economía circular textil”, concluyeron los organizadores.
Para inscribirse hay que completar el siguiente formulario: https://forms.gle/s8tYmHJvQiFr9h6v6.