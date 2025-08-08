La Falda: el municipio invita al Curso de Organización de Eventos Turísticos

La Falda. La Municipalidad de La Falda invitó a la comunidad al Curso de Organización de Eventos Turísticos, organizado por la Agencia Córdoba Turismo en conjunto con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico Local.

El mismo tendrá lugar el día jueves 28 de agosto de 9 a 15 hs en el Salón Leopoldo Marechal (Sarmiento Nº 92) de esa ciudad.

La invitación es con inscripción previa, cupos limitados y entrada gratuita.

Link para inscribirse: https://forms.gle/DzDy1hF4wUs3bjZT7.