La Provincia y México sellan alianza estratégica en el sector automotriz

En el marco del encuentro “Ecosistemas colaborativos como dinamizadores de competitividad”, el Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Competitividad Córdoba, concretó la firma de un acuerdo de colaboración entre el Clúster Automotriz y Movilidad Sostenible de Córdoba (CLAUTO) y dos referentes de la industria automotriz mexicana: el Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT) y el Autoclúster del Estado de Chihuahua.

La iniciativa busca fomentar el intercambio de experiencias, el trabajo conjunto en innovación, la capacitación de recursos humanos y el fortalecimiento de proveedores, con el objetivo de incrementar la competitividad de ambos ecosistemas industriales.

Durante la jornada, que reunió a actores del sector privado, la academia y el gobierno, se compartieron experiencias sobre el desarrollo y la maduración de los clústeres, la importancia de la confianza entre empresas y el concepto de Mentefactura, orientado a elevar el nivel técnico en áreas clave como la cadena de suministro y el diseño industrial.

El evento contó con las disertaciones de Manuel Montoya Ortega (CLAUT Monterrey), Jorge Charles (Autoclúster Chihuahua) y Juan Pablo Pedraza (Ternium), quienes destacaron el valor de la colaboración internacional y la articulación bajo el modelo de triple hélice para generar soluciones innovadoras a los desafíos del sector automotor.

Este entendimiento se enmarca en el Foro Internacional Automotriz Córdoba (FIAC), considerado el evento B2B más relevante de América del Sur para la vinculación y el desarrollo del sector.