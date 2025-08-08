Reunión en San Francisco para reforzar la seguridad vial

En la Tecnoteca de San Francisco se desarrolló una reunión de trabajo interinstitucional para fortalecer las medidas de prevención en materia de seguridad vial. Participaron autoridades policiales, municipales y judiciales, además de representantes de fuerzas de seguridad.

El encuentro fue encabezado por el subjefe de Policía, Antonio Urquiza, junto al secretario de Prevención y Coordinación, José Gualdoni, y el intendente local, Damián Bernarte.

Durante la jornada se abordaron estrategias para disminuir la siniestralidad y se acordó la implementación de jornadas de concientización orientadas a distintos sectores de la comunidad.

También estuvieron presentes los directores generales de Departamentales Norte y Policía Caminera, Ariel Vargas y Daniel Bolloli, la jefa de la Departamental San Justo, Analía Ludueña, autoridades del Ministerio Público Fiscal, intendentes, jefes comunales y representantes de fuerzas nacionales y provinciales.