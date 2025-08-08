Valle Hermoso invita a una nueva “Juntada de Mujeres” con foco en la gestión emocional

Valle Hermoso. En el marco del ciclo “Juntada de Mujeres”, el próximo 19 de agosto a las 15:00 hs se realizará en Valle Hermoso una nueva charla enfocada en la gestión de emociones, un tema central para el bienestar emocional y social de las mujeres de la comunidad.

El encuentro, que tendrá lugar en el SUM del CAPS René Favaloro, estará a cargo de la licenciada Antonella Scarfó, especialista en el abordaje emocional. El objetivo es brindar herramientas para identificar, comprender y canalizar emociones, promoviendo así relaciones más sanas y una mejor calidad de vida.

La actividad es organizada por el Área de Equidad de la Municipalidad de Valle Hermoso, que viene impulsando este tipo de espacios participativos donde las mujeres pueden encontrarse, compartir experiencias y fortalecerse mutuamente.

Desde la organización destacaron que la entrada es libre y gratuita, y alentaron a todas las mujeres del municipio y zonas aledañas a participar de este valioso encuentro.

“El acompañamiento emocional y la construcción colectiva son claves para una sociedad más justa e igualitaria”, remarcaron desde el área municipal.

