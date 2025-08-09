Córdoba impulsa el diálogo para solucionar conflictos entre vecinos

La Municipalidad de Córdoba implementa la Mediación Comunitaria como un método alternativo para abordar de forma preventiva los conflictos entre vecinos. El objetivo es resolver diferencias por fuera de la instancia judicial, favoreciendo acuerdos amigables que mejoren la convivencia.

El servicio está abierto a todos los cordobeses y se basa en una etapa voluntaria, pacífica y confidencial. Las partes involucradas son invitadas a una sala de mediación, donde, con la guía de mediadores, se busca llegar a un entendimiento mediante el diálogo.

Entre los motivos más frecuentes de consulta se encuentran problemas por ruidos molestos, higiene, humo, olores, basura, mascotas, medianería, humedad, plantas, árboles y situaciones generales de convivencia.

La atención es gratuita y se puede solicitar de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, en Chacabuco 737 (séptimo piso) o en el Palacio Municipal (primer piso, Box 1). También se puede gestionar al teléfono 351-8657756 o por correo electrónico a [email protected].