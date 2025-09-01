Córdoba abrió la Casa de las Infancias inspirada en María Elena Walsh

El intendente Daniel Passerini presentó este lunes la Casa de las Infancias “María Elena Walsh”, un nuevo espacio lúdico y cultural pensado para las familias cordobesas. El lugar funcionará en el edificio recuperado del ex Centro Cultural de barrio General Paz.

La propuesta está inspirada en la obra de Walsh, ícono de ternura, libertad e imaginación. Con sectores diseñados por artistas locales, la Casa invita a jugar, crear y compartir desde la diversidad, promoviendo la vida en comunidad y el respeto por los derechos de niñas y niños.

Durante la inauguración, Passerini afirmó: “Este lugar era uno de los tantos símbolos del abandono de la ciudad. Cuando asumimos con Martín Llaryora comenzó una pandemia que dejó muchas cicatrices, y aprendimos que los tiempos de las infancias son sagrados. Esta Casa demuestra lo que sucede cuando se le pone corazón a las ideas y combustible emocional a las decisiones políticas”.

El intendente remarcó además: “Frente a semejante crueldad del Gobierno Nacional, en Córdoba la ternura pasa a tener un valor político. Aquí no hay lugar para una motosierra: necesitamos más educación pública, más justicia social y más ternura”.

La Casa se organiza en diferentes sectores: un mural de los afectos llamado “Aquí estoy”; una sala interactiva sobre los derechos fundamentales; un espacio para la primera infancia llamado “Mi lugar”; biblioteca; teatrinos; salas inmersivas sobre Walsh y Córdoba; y talleres de reciclaje, madera y laboratorio de ideas. El patio cuenta con esculturas, estaciones de juego y un sendero lúdico.

Las actividades incluirán visitas escolares, talleres, espectáculos y propuestas culturales. El espacio estará abierto al público desde mediados de septiembre, de manera gratuita.

Acompañaron al intendente el viceintendente Javier Pretto, la ministra de Desarrollo Humano Liliana Montero, funcionarios municipales, representantes de la Fundación Casa Museo María Elena Walsh y referentes sociales. También se distinguió al Dr. Enrique Orchanscki y a la licenciada Sabina Villagra como padrino y madrina del nuevo espacio.