Córdoba Joven lanza tercera cohorte de cursos de idiomas

El Centro de Idiomas Córdoba, iniciativa de la Agencia Córdoba Joven, abrió la tercera cohorte de sus cursos iniciales de idiomas. La formación se dicta de manera virtual y asincrónica a través de Campus Córdoba, con materiales y teleclases orientadas a comprensión y producción, autoevaluaciones intermedias y un examen integrador final.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 16 a 35 años, con domicilio en la provincia de Córdoba y CiDi nivel 2. La inscripción es por un idioma por ciclo y se gestiona en: https://campuscordoba.cba.gov.ar/#page-event-list

El cronograma de apertura por idioma es el siguiente: inglés (01/09), italiano (02/09), portugués (03/09), alemán (04/09), francés (05/09) y chino mandarín (08/09). Las clases inician el jueves 4 de septiembre y la inscripción permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre inclusive.

Desde el organismo provincial destacaron que la modalidad asincrónica facilita compatibilizar estudio, trabajo y otras responsabilidades, y amplía el acceso a formación en competencias lingüísticas clave para la inserción educativa y laboral.