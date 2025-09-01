Desvíos y reducción de calzada en Vélez Sarsfield por obras del altonivel

Desde la tarde de este lunes, la avenida Vélez Sarsfield, en el tramo comprendido entre la Circunvalación y calle Defensa, quedará reducida a un carril por sentido de circulación. La medida responde al inicio de la construcción de los 127 pilotes de fundación del nuevo viaducto de más de 600 metros de extensión que se ejecuta en la zona.

Caminos de las Sierras informó que los trabajos demandarán redireccionamientos de tránsito y desvíos por calles internas. Quienes circulen por la colectora sur de Circunvalación y busquen acceder a Vélez Sarsfield serán derivados por los barrios Mirizzi y Las Huertillas, hasta la intersección semaforizada de calle Defensa, para luego retomar el recorrido habitual.

La reducción de calzada generará demoras en el sector, por lo que se recomendó a los automovilistas buscar vías alternativas de circulación.

Los pilotes tendrán entre 1 y 1,2 metro de diámetro y 26 metros de profundidad. La obra, impulsada por el Gobierno provincial, incluye además viaductos en los ramales de enlace con la Circunvalación, tres rotondas para ordenar cruces y giros, y veredas peatonales.

Con estos trabajos, se busca separar el tránsito de la Ruta 36 Autovía Córdoba–Río Cuarto, principal vía de conexión con el sur provincial, del flujo vehicular urbano de los barrios aledaños, mejorando la seguridad y la circulación en el sector.