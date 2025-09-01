Huerta Grande: dieron a conocer el cronograma de vacunación antirrábica
Huerta Grande. El municipio de Huerta Grande a través de su área de Veterinaria y Zoonosis, dio a conocer el cronograma completo de la campaña de vacunación antirrábica.
La campaña de carácter gratuito, está destinada a perros y gatos y se llevará a cabo entre el 15 y el 24 de septiembre en todos los barrios de esa localidad.
"Llevá a tu mascota con su collar y correa, perros con bozal, si lo requieren, gatos en bolso, mochila o canil. Sin excepción”, destacaron desde el municipio local.
Cronograma completo
Lunes 15 de septiembre
09:00 a 12:00 hs – B° La Berna, Plaza Macarena
14:00 a 16:00 hs – B° El Romerillo, Plaza calle Viejo Vizcacha
Martes 16 de septiembre
09:00 a 12:00 hs – B° Panamericano, Plaza Panamericano
14:00 a 16:00 hs – B° La Quebrada, Cancha La Quebrada
Miércoles 17 de septiembre
09:00 a 12:00 hs – B° Los Lirios, Paso de los Andes y Pedro Capdevila
14:00 a 16:00 hs – B° El Mirador, Plaza Santa Fe
Jueves 18 de septiembre
09:00 a 12:00 hs – B° Parque, Buenos Aires y Cosquín
14:00 a 16:00 hs – B° Parque, Juan B. Bustos y Río Bermejo
Viernes 19 de septiembre
09:00 a 12:00 hs – B° Tres Árboles, Arruabarrena y San Martín
14:00 a 16:00 hs – B° El Alto, Cancha de fútbol, calle Tupungato
Sábado 20 de septiembre
09:00 a 12:00 hs – B° El Balneario, Proveeduría
14:00 a 16:00 hs – B° El Cóndor, Casa Serrana
Lunes 22 de septiembre
09:00 a 12:00 hs – B° Centro, Plaza de los Niños
14:00 a 16:00 hs – B° Centro, Terminal
Martes 23 de septiembre
09:00 a 12:00 hs – B° Los Diques, Alfredo Bravo 25
14:00 a 16:00 hs – B° Los Diques, Las Muyunas y Los Pioneros
Miércoles 24 de septiembre
09:00 a 12:00 hs – B° Los Manantiales, Plaza de calistenia, calle Yamila Garay