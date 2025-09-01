Huerta Grande: dieron a conocer el cronograma de vacunación antirrábica

Huerta Grande. El municipio de Huerta Grande a través de su área de Veterinaria y Zoonosis, dio a conocer el cronograma completo de la campaña de vacunación antirrábica.

La campaña de carácter gratuito, está destinada a perros y gatos y se llevará a cabo entre el 15 y el 24 de septiembre en todos los barrios de esa localidad.

"Llevá a tu mascota con su collar y correa, perros con bozal, si lo requieren, gatos en bolso, mochila o canil. Sin excepción”, destacaron desde el municipio local.



Cronograma completo

Lunes 15 de septiembre

09:00 a 12:00 hs – B° La Berna, Plaza Macarena

14:00 a 16:00 hs – B° El Romerillo, Plaza calle Viejo Vizcacha

Martes 16 de septiembre

09:00 a 12:00 hs – B° Panamericano, Plaza Panamericano

14:00 a 16:00 hs – B° La Quebrada, Cancha La Quebrada

Miércoles 17 de septiembre

09:00 a 12:00 hs – B° Los Lirios, Paso de los Andes y Pedro Capdevila

14:00 a 16:00 hs – B° El Mirador, Plaza Santa Fe

Jueves 18 de septiembre

09:00 a 12:00 hs – B° Parque, Buenos Aires y Cosquín

14:00 a 16:00 hs – B° Parque, Juan B. Bustos y Río Bermejo

Viernes 19 de septiembre

09:00 a 12:00 hs – B° Tres Árboles, Arruabarrena y San Martín

14:00 a 16:00 hs – B° El Alto, Cancha de fútbol, calle Tupungato

Sábado 20 de septiembre

09:00 a 12:00 hs – B° El Balneario, Proveeduría

14:00 a 16:00 hs – B° El Cóndor, Casa Serrana

Lunes 22 de septiembre

09:00 a 12:00 hs – B° Centro, Plaza de los Niños

14:00 a 16:00 hs – B° Centro, Terminal

Martes 23 de septiembre

09:00 a 12:00 hs – B° Los Diques, Alfredo Bravo 25

14:00 a 16:00 hs – B° Los Diques, Las Muyunas y Los Pioneros

Miércoles 24 de septiembre

09:00 a 12:00 hs – B° Los Manantiales, Plaza de calistenia, calle Yamila Garay

