La Falda: asueto administrativo municipal por la inauguración de la sede de reuniones

La Falda. La Municipalidad de La Falda dispuso mediante el Decreto N° 938/2025 un asueto administrativo para este lunes 1° de septiembre a partir de las 11 horas, con motivo de la bendición e inauguración de la sede de reuniones que llevará el nombre del exagente municipal José Luis Cotella.

El acto tendrá lugar en Av. Belgrano 726, sede del SiTraM, donde se descubrirá la nueva denominación del espacio en homenaje a Cotella, quien se desempeñó durante años como trabajador municipal.

Desde el Ejecutivo local informaron que las dependencias municipales permanecerán cerradas desde esa hora, aunque se garantizarán guardias mínimas en los servicios esenciales para no afectar la atención a los vecinos.

La invitación al homenaje está dirigida especialmente a los empleados municipales, quienes podrán participar de la ceremonia en reconocimiento a la trayectoria del exagente.

Con este gesto, el municipio busca mantener viva la memoria de José Luis Cotella y resaltar su aporte en la administración pública de la ciudad serrana.

Por su lado, desde el departamento Ejecutivo de Huerta Grande se tomó igual medida a través del Decreto N° 123/2025.



