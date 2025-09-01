La Municipalidad plantó 600 ejemplares nativos en calles, barrios y la Costanera

En el marco de la Semana del Árbol, la Municipalidad de Córdoba intensificó sus acciones de forestación en distintos puntos de la ciudad. A través de la Secretaría de Ambiente y Economía Circular se incorporaron 600 árboles y gramíneas nativas, en jornadas que contaron con la participación de vecinos y vecinas.

El operativo incluyó la plantación de ejemplares en arterias centrales como avenida Chacabuco, Maipú, Vélez Sarsfield, General Paz, Illia, San Juan, Colón, Emilio Olmos, Hipólito Yrigoyen y Poeta Lugones, así como en el área de Nueva Córdoba y sus alrededores.

La intervención también alcanzó la Costanera del río Suquía, entre los puentes Antártida y Leticia, además de barrios como Obras Sanitarias, San Vicente y Villa Revol Anexo. En este último sector, se complementó con tareas de saneamiento en un antiguo basural a cielo abierto junto al Parque Sarmiento.

Las actividades se extendieron al Vivero Municipal, donde se dictaron capacitaciones, y a la Universidad Nacional de Córdoba, que participó en iniciativas de concientización ambiental. Un hecho destacado fue la declaración de Patrimonio Natural Urbano a un algarrobo centenario emplazado junto al río, que se convirtió en el primer ejemplar en integrar el Catálogo de Árboles Notables de Córdoba.

Las especies plantadas fueron todas autóctonas: senes de campo, manzanos de campo, tipas, fresnos, jacarandás, molles, moradillos, espinillos, cina cina, algarrobos, chañares, stipas y sesbanias. Según especialistas, esta elección garantiza mejor calidad de suelo y aire, además de aportar hábitat a insectos y aves que conviven en el entorno urbano.