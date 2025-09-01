La Policía celebró 21 años de la Escuela de Investigación del Crimen

En el Salón Auditorio de la Jefatura de Policía se realizó la ceremonia por el 21° aniversario del Departamento Escuela de Investigación del Crimen, un área clave en la capacitación de efectivos y funcionarios en técnicas de investigación.

El acto fue encabezado por el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el subjefe Marcelo Marín. También estuvieron presentes el director general de Investigaciones Criminales, comisario Alberto Bietti; la directora de la Escuela, Sandra Iñíguez; la directora de Seguridad Vial, Laura Pedernera; miembros del Estado Mayor Policial y demás autoridades.

Desde su creación, la Escuela tiene la misión de formar personal especializado en la investigación del delito, con el fin de identificar autores, perfeccionar la planificación operativa y fortalecer la prevención.

A lo largo de estas dos décadas, el Departamento ha desarrollado programas de formación de alcance provincial e internacional, brindando a los efectivos herramientas para actualizar conocimientos, intercambiar experiencias con otras fuerzas y ampliar su perspectiva en materia de seguridad.

La ceremonia incluyó reconocimientos a la trayectoria institucional y reafirmó el compromiso de continuar perfeccionando la preparación profesional de la fuerza.