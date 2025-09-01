La Provincia entregó 343 escrituras a familias de la Capital

En el marco del programa “Tu Casa Tu Escritura”, 343 familias de la ciudad de Córdoba recibieron las escrituras definitivas de sus hogares. La entrega alcanzó a vecinos de Chingolo II y Los Chingolos, en el noreste capitalino, y a residentes de Patricios, Yofre, Condominio Los Gigantes, Los Álamos, Unicoop y Vivero Norte.

El programa impulsa la regularización y escrituración gratuita de viviendas sociales, destinado a familias que no poseen otro inmueble y cuyos ingresos no les permiten afrontar los costos de una escritura. Desde su implementación, ya se otorgaron más de 23.000 títulos de propiedad en toda la provincia.

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, resaltó la articulación entre la Provincia y la Municipalidad para lograr el avance de los trámites. “Hubo mucho esfuerzo para llegar acá”, señaló. Además recordó que la ley de escrituración se puso en marcha en 2010 por iniciativa de Juan Schiaretti: “Si el Estado no trabaja para llegar a la escritura, la gente sola no puede. En esta provincia sí importa el otro. Se trata de que todos tengan oportunidades para ir progresando”.

El acto contó con la presencia del secretario de Escrituración y Articulación Territorial, Alfredo Magallanes, y del secretario de Regularización Dominial y Recupero de la Vivienda Social, Facundo Chacón, junto a otras autoridades provinciales y municipales.