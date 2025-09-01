La Provincia finalizará 13 Centros Infantiles abandonados por Nación

El gobernador Martín Llaryora lanzó este lunes el llamado a licitación para concluir las obras de 13 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que habían quedado inconclusas tras el abandono de la Nación.

Con una inversión provincial de 5.600 millones de pesos, se garantizará la puesta en marcha de espacios destinados a 1.560 niños de 45 días a 3 años, quienes accederán a atención integral, alimentación, contención sanitaria y actividades educativas y recreativas.

Los centros se ubican en Alta Gracia, Cruz del Eje, Inriville, Isla Verde, Jesús María, Laborde, Malvinas Argentinas, Quilino, Río Cuarto, Río Primero, Saldán, Salsipuedes y Tío Pujio.

“En Córdoba cambiamos la motosierra por un Centro Infantil, para que los chicos tengan la oportunidad de ser atendidos, alimentados y crezcan con alegría y no con resentimiento”, expresó Llaryora durante el anuncio.

El mandatario remarcó que el abandono de estas obras “nos tiene que doler en el corazón” y señaló: “El superávit tiene que cerrar, pero con la gente adentro, con los niños adentro. No hay igualdad de oportunidades si tempranamente no ayudamos a quienes menos tienen”.

Llaryora subrayó además que la infraestructura social no puede depender de la rentabilidad del mercado: “Donde no hay rentabilidad, solo pueden estar los gobiernos que tienen corazón. Por eso en Córdoba sostenemos el superávit no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para generar trabajo, progreso y justicia social”.

Con la reactivación de estas obras, la Provincia busca garantizar la igualdad de oportunidades desde la primera infancia, fortaleciendo el entramado social en distintas localidades del interior cordobés.