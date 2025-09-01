Matorrales celebró la 25° Fiesta del Chacinado con apoyo provincial

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, visitó por primera vez la localidad de Matorrales, en el departamento Río Segundo, donde participó de la 25° edición de la Fiesta del Chacinado Casero. El evento reunió a más de 600 vecinos y puso en valor la producción local y las tradiciones comunitarias.

“Acompañar estos eventos es apoyar el esfuerzo de toda una comunidad que se une para sostener sus tradiciones y mantener vivas sus raíces. Estas fiestas populares no sólo fortalecen la identidad cultural, sino que también generan desarrollo económico en cada localidad”, destacó Prunotto.

La jornada comenzó con una visita institucional al Cuartel de Bomberos Voluntarios, donde la funcionaria fue recibida por el presidente Mauricio Lencinas, el jefe comisario general Gustavo Giuliani y el intendente Franco Cingolani.

Más tarde, en el Club Atlético Matorrales, se realizó la celebración central con la participación de referentes locales y provinciales, entre ellos el legislador Lucas Valiente, el intendente de Río Segundo Darío Chesta, el asesor del Ejecutivo Francisco Fortuna y el prosecretario General de la Legislatura, Maciel Balduzzi.

En el marco del acto, la vicegobernadora entregó un aporte provincial de 15 millones de pesos, destinados a fortalecer al cuartel de Bomberos Voluntarios y al Club Atlético Matorrales, además de un beneplácito y una placa en reconocimiento a los 25 años de la fiesta.

La noche cerró con espectáculos musicales que dieron un marco festivo a la tradicional celebración matorralense.