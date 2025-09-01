Récord histórico de lluvias en Córdoba: la mayor precipitación desde 1871

Córdoba. La capital provincial vivió un hecho sin precedentes durante el último fin de semana: se registró la mayor cantidad de agua caída desde que el Observatorio de Córdoba comenzó a medir oficialmente las precipitaciones en 1871.

El fenómeno, vinculado a la tradicional tormenta de Santa Rosa, dejó un registro récord en el barrio General Paz, donde se acumularon 96,4 milímetros en pocas horas. La marca superó ampliamente los 32 milímetros de agosto de 1992, que hasta ahora figuraban como uno de los valores más altos para este mes.

El dato adquiere mayor relevancia porque agosto suele caracterizarse por niveles bajos de precipitaciones en Córdoba. La intensidad y volumen de agua sorprendieron incluso a los especialistas, quienes remarcaron la excepcionalidad del evento.

Con este nuevo récord, la ciudad suma un capítulo singular a su historial meteorológico, en un año que viene marcado por fenómenos climáticos de gran impacto en toda la provincia.

