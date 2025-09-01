Se abrió la convocatoria para el Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba 2025

La Municipalidad de Córdoba lanzó la convocatoria para participar en la edición 2025 del Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba (MAC), que se desarrollará bajo el lema “Sobre lo Mercurial”. La propuesta busca reflejar la versatilidad y agilidad de las prácticas artísticas en un tiempo de transformaciones, dejando atrás la división por zonas y organizando la muestra en constelaciones que generen diálogos transversales entre artistas, obras y contextos.

La convocatoria estará abierta del 1° al 30 de septiembre y está destinada tanto a galerías nacionales e internacionales con más de tres años de trayectoria como a espacios emergentes e independientes con menos de ese tiempo, que presenten proyectos innovadores y colaborativos.

Las galerías podrán postular hasta cinco artistas según el tamaño del espacio solicitado. Se aceptarán obras en diversos lenguajes y formatos: piezas objetuales, instalaciones, producciones multimediales e incluso tokenizadas (NFT), dando cuenta de la diversidad de la práctica contemporánea.

El anuncio de las galerías seleccionadas se realizará el 16 de octubre. La organización del MAC 2025 está a cargo de la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deporte de la Municipalidad, junto a la Agencia Córdoba Cultura, Fundación Pro Arte Córdoba, FARO, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba.