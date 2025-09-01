Sebastián Moreira Ariza dará clases de folklore en Valle Hermoso

El pasado miércoles, se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación de la Provincia y la Municipalidad de Valle Hermoso para que el profesor Sebastián Moreira Ariza imparta clases de folclore en el Jardín de Infantes Juan de Zevallos.

De la firma del acuerdo, participaron el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra; junto al secretario de Educación, Luis Franchiel; el intendente Daniel Spadoni; el secretario de Gobierno, Fabián Aguirre y la Directora de Cultura y Educación, Mónica Garnica.

Durante la ocasión, también se anunció una pronta visita del ministro a la localidad.